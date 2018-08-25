مدير مستشفى أسوان الجامعى: انخفاض فى معدل تحويل المرضى لمستشفيات أخرى

أكد الدكتورعبد الله العبيدى، مدير مستشفى أسوان الجامعى لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى شهدت فى الفترة الأخيرة انخفاض كبير فى معدلات تحويل المرضى لمستشفيات أخرى.

أضاف مدير مستشفى أسوان الجامعى أنه بالنسبة للأقسام المكتملة بالمستشفى أصبح معدل الإحالة صفر، فيما يقتصر التحويل فى بعض الأقسام غير المكتملة بمستشفى أسوان الجامعى، مثل جراحة القلب والصدر، كذلك يتم التحويل أحياناً فى قسم جراحة الأطفال.

أضاف الدكتورعبد الله العبيدى أن هناك حالات يتم فيها التحويل حسب رغبة المريض.