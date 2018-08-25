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مدرب كمال أجسام يستعين بساقطة لسرقة خليجيان بالإكراه بمدينة نصر

السبت، 25 أغسطس 2018 03:46 م
مدرب كمال أجسام يستعين بساقطة لسرقة خليجيان بالإكراه بمدينة نصر المتهمون
كتب إبراهيم أحمد
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كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات تعرض خليجيين لواقعة سرقة بالإكراه داخل شقتهما بمدينة نصر، والذى تبين أن مدرب كمال أجسام يعمل معهما وأحضر لهما فتاة ساقطة لممارسة الرزيلة معهما، وعقب ذلك استعان بآخرين للصعود إلى الشقة وتوثيقهما والخادمة وسرقة متعلقاتهما، فتم ضبط جميع المتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.
 
وتلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من كل من "مسفر ب ب" 50 سنة، يحمل إحدى الجنسيات العربية، تاجر، و"فيصل ب ب" 39 سنة، يحمل إحدى الجنسيات العربية، أعمال حرة، بأنهما أثناء تواجدهما بمسكنهما، وبصحبتهما خادمتهما " كاميليا أ ف ق" 65 سنة، حضر للشقة سكنهما أحد العاملين السابقين طرفهما بدولة عربية وهو "محمد أ م ق" 33 سنة، مدرب كمال أجسام، وبصحبته فتاة ادعى أنها زوجته، وغادر مسكنهما تاركاً الفتاة بدعوى إحضار بعض أوراق العمل من منطقة شيراتون.
 
وعقب انصرافه فوجئنا بحضور 3 أشخاص هددوهما بأسلحة بيضاء، وقاموا بتوثيقهما باستخدام سلك كهربائي كان بحوزتهم، واستولوا علي مبلغ 15 ألف جنية، 3 هاتف محمول، ساعة يد، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" ولاذوا بالفرار.
 
ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد أ م" مدرب كمال الأجسام، بالاشتراك مع كل من "بسام ط ع م" 21 سنة، عاطل، و"علاء ر ع ا" 26 سنة، سائق، و"ألاء ع ي ع" 18 سنة، طالبة.
 
وعلى الفور تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة رقم ق ب س 2136 ماركة سوزوكي فان رمادي اللون "قيادة الثالث وملك والدته" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، سلاح أبيض "سنجه" بحوزة المتهم الثالث، سلاح أبيض "خنجر" بحوزة المتهم  الثاني.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجني عليهما بمبالغ مالية كبيرة ومقتنيات ثمينة بمسكنهما، وسابقة طلبهما منه إحضار إحدى الساقطات لممارسة الرزيلة، اختمرت فى ذهنه فكرة مجاراتهما والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبلغ ومقتنيات ثمينة بالإكراه، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه.
 
وأشار إلى أنه بتاريخ اليوم اصطحب الرابعة لمسكن المجني عليهما لممارسة الرزيلة، وانصرف وأوعز للمتهمان الثاني والثالث بالصعود لمسكن المجني عليهما لتنفيذ مخططه، حيث قاموا بالطرق على باب مسكن المجني عليهما وتهديدهم وتوثيقهم والاستيلاء على المسروقات تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم وفروا هاربين.
 
كما تم بإرشادهم ضبط مبلغ 9 آلاف جنيه، ساعة يد، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" من متحصلات السرقة وأضافوا بتخلصهم من الهواتف المحمولة المستولي عليها بإلقائها بالطريق العام وإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم والهارب بسرقتهم بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

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