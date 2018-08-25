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محافظ الغربية يتابع سير أعمال النظافة بشوارع مدينة طنطا

السبت، 25 أغسطس 2018 12:35 م
محافظ الغربية يتابع سير أعمال النظافة بشوارع مدينة طنطا جانب من جولة المحافظ
الغربية - مصطفى عادل
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قام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بجوله ميدانية صباح اليوم، لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع، والتأكد من رفع القمامة أولا بأول للحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع.

 

وبدأت جولة المحافظ بتفقد محطة ترحيل القمامة (النقطة الوسيطة) على الملاحة، للتأكد من خلوها تماما من أى تراكمات، ووجه اللواء أحمد ضيف صقر اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة بعمل سور دائرى حول المحطة ومتابعة سير العمل بها أول بأول.

 

كما تفقد صقر، منطقة مساكن الشباب وحسن شحاته بحى أول طنطا ثم كورنيش ترعة القاصد من كوبرى فاروق ومنطقة قحافة وشارع حسن رضوان وسعيد بحى ثانى طنطا، مشددًا على رئيس حى ثان طنطا بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع لرفع كافة التراكمات أولا بأول .

 

ورافق محافظ الغربية خلال الجوله  كلا من اللواء طلعت منصور السكرتيرالعام للمحافظة، والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا، محمد متولى رئيس حى أول طنطا والمهندس أشرف هيكل رئيس حى ثان طنطا.


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