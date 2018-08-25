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لجان وزارة السياحة بالمنافذ والمطارات تتابع إجراءات عودة الحجاج

السبت، 25 أغسطس 2018 03:30 ص
لجان وزارة السياحة بالمنافذ والمطارات تتابع إجراءات عودة الحجاج الحجاج - صورة أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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تتابع وزارة السياحة ترتيبات عودة الحجاج إلى أرض الوطن بعد انتهاء مناسك الحج، حيث ستقوم لجان من وزارة السياحة بالإشراف والمتابعة لأوضاع الحجاج بعضها بالأراضى السعودية ولجان أخرى بالمنافذ، حيث ستتواجد لجان المنافذ فى مطار جدة والمدينة لتوديع الحجاج، بالإضافة إلى اللجان المتواجدة فى مطار القاهرة، وفى نويبع والعقبة للحج البرى.

 

وستتولى اللجان إنهاء كافة الإجراءات الجمركية وتذليل أية عقبات قد تواجه الحاج المصرى، والاطمئنان على الحجاج حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام، حيث تبدأ عودة وفود الحج السياحى الأحد المقبل 26 أغسطس.

 

وشهدت الأيام الماضية لمناسك الحج تكثيفًا لجهود اللجان التابعة لوزارة السياحة، حيث كان هناك 16 لجنة تباشر متابعة الحجاج بالمشاعر المقدسة، والإشراف على عمليات التصعيد والنفرة والإقامة بمنى طوال أيام التشريق، كما تولت المرور على أماكن تواجد الحجاج.


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