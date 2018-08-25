"كهرباء جنوب القاهرة" تكثف حملات ضبط سرقات التيار بـ 15 حيًا

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء بـ15 حيا لنطاق عمل الشركة.

وأوضح، عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن هناك عدد من الأحياء التى تعانى من انقطاعات نتيجة انتشار السرقات بها خاصة بالمبانى العشوائية والمخالفة وتم عمل دراسة لحصر الأماكن الأكثر سرقة للتيار بـ15 منطقة وتأتى منطقة شق الثعبان بالمعادى من أكثر الأماكن التى يوجد بها سرقة للتيار ويليها البساتين وبعض المصانع.

وتابع عفيفى، أنه سيتم تكثيف الحمالات سواء من خلال حق الضبطية القضائية أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء بهذه المناطق، وتم البدء بالفعل فى شق الثعبان وإمبابة وهى أكثر المناطق سرقة للتيار.