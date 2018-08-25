كاميرات المراقبة تؤكد تورط والد طفلى الدقهلية فى قتلهما لهوس الإتجار بالآثار

الدقهلية شريف الديب

قدمت مباحث الدقهلية اليوم للنيابة العامة، عددا من أدلة اتهام والد طفلى الدقهلية بقتل طفليه، والتى تؤكد كذب رواية والد طفلى ميت سلسيل محمود نظمى السيد، وتؤكد صحة الاتهام الموجهة له بقتل أطفاله محمد وريان.

وقدم فريق البحث الجنائى، برئاسة العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية، فيديوهات توضح رصد خط سير والد الطفلين ليلة ارتكابة الجريمة منذ لحظة خروجه من منزله بصحبة الأطفال فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، والتى تؤكد أن الأب لم يتوجه إلى الملاهى نهائيا، وأنه توجه بهم مباشرة إلى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، وأثناء سيره توقف بالسيارة داخل إحدى محطات البنزين الموجودة بالقرب من مدينة فارسكور لتموين سيارته وبصحبته الأطفال داخل السيارة، وهى الواقعة التى لم يشير إليها والد الطفلين ولم تذكر نهائيا فى البلاغ المقدم بمركز ميت سلسيل عقب الحادث، بذهابه إلى فارسكور وبصحبته الأطفال، وقبل أن يعود ويشير إليها فى اعترافاته الأوليه أنه ذهب للبحث عنهم حتى الإسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية.

كما كشفت المباحث من خلال تتبع الهاتف المحمول لوالد الأبناء والمتهم بقتلهما، أنه قد صدر من هاتفه مكالمة لزوجته ليصرخ فيها قائلا: الولاد اتخطفوا يا سماح، وكشف التتبع الذى تم على خط المحمول الخاص بالمتهم أن المكالمة صادره من مدينة فارسكور بمحافظة دمياط وليست من ملاهى ميت سلسيل كما أدعى فى البلاغ.

كما كشفت تحريات فريق البحث الجنائى، إلى أن المتهم كان بدأ يقرأ فى الفترة الأخيرة فى كتب لتحضير الجن تمهيدا ليعمل بتجارة الآثار ويتمكن من تسخيره، وكما كان يتعاطى الكثير من أنواع المخدرات التى أصابته بالهوس وفقد التحكم فى أعصابه.