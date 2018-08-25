قبل بدء الدراسة.. تعرف على 45 مدرسة يابانية تزينت لاستقبال الطلاب

كتب ــ محمود طه حسين

حصل "اليوم السابع" على أسماء 45 مدرسة مصرية يابانية تزينت لاستقبال طلابها مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

وحظيت محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية والجيزة بأعلى الأرقام، حيث سيتم تشغيل 3 مدارس فى كل محافظة، وأسوان وسوهاج واحدة لكل منها، و2 فى محافظة دمياط، و2 فى الإسماعيلية و2 فى الفيوم، إضافة إلى بعض المحافظات الأخرى.

وتعد الـ"45 مدرسة" مرحلة أولى من إجمالى 100 مدرسة سيتم إنشاؤها، حيث سيتم إنشاء 55 مدرسة أخرى كمرحلة ثانية وتدخل الخدمة عام 2019، وذلك فى إطار خطة الدولة لدخول 100 مدرسة مصرية يابانية الخدمة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتحت باب التقدم للطلاب خلال الفترة الماضية وحددت 8 آلاف جنيه كمصروفات دراسية و2000 جنيه كمصروفات أنشطة.