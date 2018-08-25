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السبت، 25 أغسطس 2018 03:20 م
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فيديو.. قوات الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش

السبت، 25 أغسطس 2018 01:42 م
فيديو.. قوات الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش قوات الشرطة تحبط محاولة إرهابية لاستهداف كمين العريش
دندراوى الهوارى
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نجحت قوات الشرطة صباح اليوم، السبت، فى التصدى للمجموعة الإرهابية، التى هاجمت الكمين الأمنى بالطريق الساحلى لمدينة العريش، رغم استخدامهم للأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف الأر بى جى، لكن قوات الأمن تصدت بقوة مما أسفر عن مقتل أربعة من العناصر الإرهابية، وفرار باقى الأفراد.

وأسفرت العمليات عن العثور على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين، وضبط كميات من الأسلحة الخاصة بهم وهى 4 سلاح آلى، و30 خزنة آلى، وقنابل يدوية جارى حصر عددها ار بى جي، و3 حزام ناسف، و كاميرا لتصوير العمليات الإرهابية، وجهاز موتورولا.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة المرتزقة اعداء الوطن

لعنة الله عليهم في كل اذان الي قيام الساعة اعداء مصر و المصرين و الانسانية و صحيح الاسلام

كل كلب من هؤلاء هو مرتزقة بطريقة مباشرة و غير مباشرة لخنازير العصابة الشيطانية الصهيونية اعداء الانسانية و السلام العالمي اتباع ابن تيمية محرف كلام رب العزة و احاديث رسوله

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد المصرى

اللهم ارفع عنا هذا البلاء

حماكم الله وايدكم بنصره حتى تتطهر مصر من أحقر وأخس مخلوقاته، سواء من يقومون بهذه الأعمال الدنيئة فى سيناء أو من يمولوهم من الخارج والداخل.

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد حلمى

الله ينور

المفروض رجالة الكمين يتكرموا ويعلموا زمايلهم كيفية صد هجوم مماثل

عدد الردود 0

بواسطة:

ماجد مصطفى

تسلم الأيادى

الحمد لله على سلامة افراد الكمين و تسلم الأيادى و العيون الساهرة على حفظ الوطن و دايما كدة من نصر الى نصر لجيشنا و شرطتنا و هزيمة الى هزيمة لكلاب الجماعات التكفيرية و الأرهابية حتى تتطهر مصر من ارهابهم و من يمولوهم و يؤيدهم من الخارج والداخل

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