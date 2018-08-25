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صور ..مصرع طالبة صدمها سائق سيارة "جمع قمامة" أثناء سيرها بمدينة نصر

السبت، 25 أغسطس 2018 08:37 م
صور ..مصرع طالبة صدمها سائق سيارة "جمع قمامة" أثناء سيرها بمدينة نصر دميانه المجنى عليها
كتب كريم صبحى
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تباشر  نيابة أول مدينة نصر ، التحقيق مع سائق سيارة نقل بتهمة القتل الخطأ، لطالبة أثناء سيرها بشارع مكرم عبيد.

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البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بمصرع فتاة صدمها سائق سيارة نقل لجمع القمامة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الضحية "دميانه ف" طالبة، لقيت مصرعها أثناء سيرها بطريق الأتوستراد، بطريق مكرم عبيد، حيث تبين إصابتها بسكر فى الجمجمة ونزيف داخلى أودى بحياتها، تم القبض على المتهم وتم إحالته للنيابة  التى تباشر التحقيق معه .

 
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