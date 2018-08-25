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السبت، 25 أغسطس 2018 03:32 م
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صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين كمين دفرة ويقود حملة لرفع الإشغالات

السبت، 25 أغسطس 2018 03:01 م
صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين كمين دفرة ويقود حملة لرفع الإشغالات جولة مدير الأمن
الغربية – مصطفى عادل
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تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء عبد اللطيف الحناوى نائب مدير الأمن، خدمات تأمين كمين دفرة الحدودى للوقوف على انتظام القوات فى الخدمات واليقظة اثناء الخدمة.

وشدد "حسونة" على القوات باليقظة أثناء الخدمة، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، وارتداء الصدر الواقى.

كما شدد مدير أمن الغربية بفحص المترددين على الكمين بدقة، والتأكد من هويتهم الشخصية قبل دخول نطاق المحافظة، وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، وحسن معاملة المواطنين، واحترام حقوق الإنسان.

وفى ذات السياق قاد مدير أمن الغربية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حى أول وثان طنطا وترعة الشيتى، بالتنسيق مع حى أول وثان طنطا، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات التى تعوق حركة الطريق، وتحرير محاضر اشغال طريق للمخالفين.

على الجانب الآخر، شنت إدارة مرور الغربية بقيادة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مكبرة بشوارع المحافظة، لضبط مركبات التوك توك بدون ترخيص والتى تستخدم فى عمليات السرقات، ورفع السيارات المخالفة.

أسفرت عن سحب عدد من رخص القيادة والتسيير، وتحرير مخالفات لتجاوز السرعة المقررة، وضبط دراجات نارية بدون لوحات.

1
مدير أمن الغربية يقود حملة لرفع الإشغالات
 
2
مدير أمن الغربية يقود حملة رفع الإشغالات
 
3
رفع الإشغالات من حرم الطريق

 

4
اللواء طارق حسونة مدير الأمن واللواء عبد اللطيف الحناوى نائب المدير يقودان حملة رفع الإشغالات
 
5
ضبط دراجات نارية بدون لوحات
 
6
التحفظ على مركبات توك توك
 
7
حملة رفع الإشغالات
 
8
مدير أمن الغربية يقود الحملة
 
9
اللواء طارق حسونة يتفقد كمين دفرة
 
10
رفع إشغالات من الطريق العام
 
12
جانب من الحملة

 


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