صور.. محافظ سوهاج يكلف رئيس حى غرب مدينة سوهاج بمراجعة غرف الصرف الصحى

سوهاج عمرو خلف

كلف الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية لحى غرب مدينة سوهاج بمراجعة جميع غرف الصرف الصحى بمنطقة المدينة الطبية ومنطقة العرائس وتغطية الغرف المكشوفة منها حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على البيئة، وسلامة المواطنين.

وأوضح حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحى غرب مدينة سوهاج، انه تنفيذا لتعليمات المحافظ تم المرور ومراجعة جميع غرف الصرف الصحى بمنطقة المدينة الطبية والعرائس، وتم تغطية جميع الغرف المكشوفة بواسطة أغطية خرسانية، وأحكام غلق عدد من الغرف الأخرى، مشيرا إلى انه سوف يتم المرور على باقى غرف الصرف الصحى بمناطق وشوارع حى غرب والتأكد من سلامتها وإصلاح ما يلزم منها.

وشدد عبدالمنعم فى بيان، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور والمتابعة المستمرة لحالة غرف مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة، والتعامل الفورى مع الغرف التى تحتاج إلى صيانة أو إصلاح، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح أى أعطال.

كما كلف محافظ سوهاج، مسئولى مديرية الشئون الصحية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الوافدين إلى مطار سوهاج الدولى، ومتابعة عيادات الحجر الصحى بالمطار، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات وتوفير كافة سبل الراحة للحجاج الوافدين، والتأكد من التزام الفريق الصحى العامل بالعيادات بجميع التعليمات، وذلك حفاظا على سلامة الحجاج الوافدين.

وأوضحت الدكتورة رجاء حسين وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن فريق من المديرية ضم وكيل الوزارة والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائى والدكتورة سلوى ابوضيف مدير إدارة الحجر الصحى قد قام بزيارة لمطار سوهاج الدولى للمتابعة والمرور على إدارة الحجر الصحى بالمطار، حيث تم مراجعة عيادات الحجر الصحى للتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، والتأكد من التزام الفريق الصحى بالتعليمات، والتأكيد على تحرير الكارت الصحى لكل مسافر بعد وصوله ومتابعة الحالة العامة له، والتأكد من عدم ظهور أى حالة مرضية عليه، واستيفاء البيانات الخاصة بالحاج الوافد بالاسم والعنوان ورقم التليفون لتسهيل المتابعة بعد الوصول .

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم أعلى مستوى من الخدمات للحجاج الوافدين وسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بهم، تيسيرا عليهم، متمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا.

على جانب آخر، قال محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لحى شرق مدينة سوهاج قد قامت بحملة للنظافة والتجميل استهدفت عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل وخاصة عقب الانتهاء من احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

وأوضح صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق مدينة سوهاج أن الوحدة المحلية قد قامت بتنفيذ حملة باستخدام معدات النظافة الخاصة بالوحدة، استهدفت شارع الشهيد محمد ضياء الدين والشوارع المتفرعة منه وصولا إلى شارع الجمهورية، حيث تم رفع القمامة من على جانبى الطرق، وإزالة الأتربة من الشوارع، وإعادة الوجه الحضارى اللائق لتلك الشوارع، مشيرا إلى استمرار حملات النظافة بجميع ميادين وشوارع حى شرق.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بجميع مدن وقرى المحافظة والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين .



حملة نظافة بنطاق حى شرق مدينة سوهاج



حملة نظافة بنطاق حى شرق مدينة سوهاج



حملة نظافة بنطاق حى شرق مدينة سوهاج



حملة نظافة بنطاق حى شرق مدينة سوهاج



حملة نظافة بنطاق حى شرق مدينة سوهاج



متابعة عيادات الحجر الصحى بمطار سوهاج الدولى



متابعة عيادات الحجر الصحى بمطار سوهاج الدولى



متابعة عيادات الحجر الصحى بمطار سوهاج الدولى



متابعة عيادات الحجر الصحى بمطار سوهاج الدولى



مراجعة غرف الصرف الصحى



مراجعة غرف الصرف الصحى