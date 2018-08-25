صور .. رئاسة مركز الخارجة تنفذ أعمال تشجير بشوارع المدينة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجه بمحافظة الوادى الجديد، أعمال تشجير وزراعة جزر وجوانب شوارع المدينة، حيث تم الانتهاء من زراعة أشجار النخيل واستبدال التالف بشارع بورسعيد تحت إشراف قسم تحسين البيئة برئاسة المركز، كما انتهى قسم المياه من أعمال إصلاح عطل مياه خط 2 بوصه بشارع رقم 26 بحى أرض السلام، وذلك بمعرفة العاملين على إصلاح أعطال المياه وتحت إشراف أحمد شعبان المشرف العام على شبكات مياه الشرب والمهندسة أميمة على ثعلب مدير المرفق.

ووجه المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة، بضرورة استكمال كافة أعمال الصيانة والإحلال، وتطهير محطات مياه الشرب بصفة دورية بعد الانتهاء من إجازة عيد الاضحى، حيث تم المرور على كافة المحطات للت أكد من جاهزية العمل بها، كما تم متابعة أعمال الصيانة للمرافق الخدمية وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى وأعمال تطوير الطرق الداخلية والإنارة على مستوى كافة أحياء المدينة.



جانب من اعمال الزراعة



قسم تحسين البيئة يستكمل العمل



زراعة اشجار النخيل بالشوارع



احلال التالف من الاشجار



اعمال صيانة خطوط المياه



استكمال اعمال زراعة الاشجار



بأحد شوارع حى السلام