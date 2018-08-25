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صور.. استقبال رحلة لحجاج عائدين من الأراضى المقدسة بمطار القاهرة

السبت، 25 أغسطس 2018 07:19 م
صور.. استقبال رحلة لحجاج عائدين من الأراضى المقدسة بمطار القاهرة استقبال حافل بمطار القاهرة لبعثة حج شركة الميناء
كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة
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وصل مطار القاهرة الدولى اليوم، السبت، بعض الحجاج المصريين العائدين من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج. 
 
وتم استقبال الحجاج، بينهم بعثة شركة ميناء القاهرة الجوى، داخل مطار استقبالا رسميا بتكليف من الفريق يونس المصرى وزير الطيران حيث استقبل الحجاج، وأفراد البعثة اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والمهندس أحمد فوزى، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، إضافة إلى فريق من العلاقات العامة الإعلام بالشركة تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل  لتقديم كافة التسهيلات للحجاج العائدين وذويهم، ثم استقبلت أسر الحجاج ذويهم بالطبل البلدى والمزمار والتنورة. 
 
 
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