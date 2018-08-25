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السبت، 25 أغسطس 2018 05:36 م
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صور.. إصابة سيدة وطفل فى انهيار منزلهما بمدينة بنى سويف

السبت، 25 أغسطس 2018 03:35 م
صور.. إصابة سيدة وطفل فى انهيار منزلهما بمدينة بنى سويف إنهيار سقف منزل ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى وهانى فتحى
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انهار سقف حجرة بمنزل مكون من طابقين بشارع إسلام  خلف مديرية التموين، بمدينة بني سويف، ما أدى إلى إصابة 2 من الأسرة المقيمة داخل المنزل، وهما "شادية حسين سعيد" 50 سنة، و "بلال عيد رضوان" 13 سنة ، وتم نقل السيدة إلى مستشفى بنى سويف العام، والطفل إلى مستشفى التأمين الصحى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت قيادات قسم شرطة بنى سويف، إلى مكان الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات .

كما قرر محمود المغربى رئيس مدينة بنى سويف، والإدارة الهندسية بالمجلس، إنتداب لجنة معاينة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل، مع إخلاء جزئى للمنزل لحين الانتهاء من المعاينة 

وكانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف،  تلقت إخطاراً بانهيار سقف غرفة فى أحد المنازل بشارع إسلام خلف مديرية التموين بوسط مدينة بنى سويف.

وانتقل هانى الجويلى نائب رئيس المدينة إلى موقع البلاغ، حيث تبين إنهيار سقف أحد الغرف بالمنزل أثناء عملية إعادة تسقيف. 

الحجرة المنهارة
الحجرة المنهارة

 

المنزل الذى به الحجرة المنهارة
المنزل الذى به الحجرة المنهارة

 

 

 


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