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شاهد.. مطعم فى تايوان يقدم المثلجات على شكل "كلب شاربى"

السبت، 25 أغسطس 2018 10:13 م
شاهد.. مطعم فى تايوان يقدم المثلجات على شكل "كلب شاربى" مثلجات على شكل كلب
كتب عمرو دويدار
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لكل بلد طريقة فى تقديم الأطعمة لزبائنها داخل مطاعم، هذا المطعم فى تايوان يجذب زبائنه بمثلجات على شكل "كلب شاربى" قد تخدع العين وتعتقدها حقيقية، وتأتى هذه المثلجات بنكهات الشوكولا والفول السودانى.

وقال أحد الزبائن فى تقرير خاص نشره برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر الفضائية المصرية الأولى، إنها عبارة عن دمى تنبض منها الحياة، ومن يقوم بصناعتها يعمل بعناية فائقة للوصول لهذه النتيجة وكأنه كلب حقيقى.

وأكد التقرير، أن المطعم عمل على أن تبقى مجسمات الكلاب المثلجة بطريقة خاصة تجعلها وكأن شعر حقيقى يغطيها وتحفظ هذه المجسمات فى درجة حرارة 30 تحت الصفر ما يحافظ على شكلها لوقت كاف دون أن تفقد ملامحها، ويمنح العاملون فى المطبخ الفرضة لتلوين عينى الدمية بصوص الشوكولا قبل تقديمها للزبائن.

 


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مثلجات

كلب شاربى




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