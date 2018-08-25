شاهد فى دقيقة.. "مصر سات 2" قمر صناعى يضع للقاهرة قدما فى الفضاء

كتب ـ محمد محسوب

تبدأ مصر والصين خلال الفترة المقبلة، تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن مساعدة بكين للقاهرة على غزو الفضاء عن طريق إطلاق القمر الصناعى "مصر - سات 2".

نرصد فى الفيديو التالى كل التفاصيل الخاصة بالقمر الجديد:

1- اتفقت مصر والصين على إطلاق قمر صناعى مصرى أثناء زيارة الرئيس للصين فى 2014

2-تبلغ تكلفة تنفيذ وإطلاق القمر 45 مليون دولار وهى منحة من الصين لمصر

3- أجزاء من القمر الصناعى الجديد سيتم تجميعها فى الصين وتنقل إلى مصر بحرا

4- جزء كبير من القمر يتم تجميعه فى مركز تجميع الأقمار الصناعية بالتجمع الخامس

5-القمر سيستخدم فى خدمة المجالات البحثية ودراسة البيئة والتقاط صور حديثة لمصر

6- القمر يساهم فى عملية رصد التعديات على الأراضى الزراعية والزراعات المخالفة

7- القمر يشكل مكونا هاما لبرنامج الفضاء المصرى

8- القمر سينفذ مشروعا لتدريب الكوادر المصرية فى الصين