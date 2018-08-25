شاهد فى دقيقة.. "مصر سات 2" قمر صناعى يضع للقاهرة قدما فى الفضاء

تبدأ مصر والصين خلال الفترة المقبلة، تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن مساعدة بكين للقاهرة على غزو الفضاء عن طريق إطلاق القمر الصناعى "مصر - سات 2".
نرصد فى الفيديو التالى كل التفاصيل الخاصة بالقمر الجديد:
1- اتفقت مصر والصين على إطلاق قمر صناعى مصرى أثناء زيارة الرئيس للصين فى 2014
2-تبلغ تكلفة تنفيذ وإطلاق القمر 45 مليون دولار وهى منحة من الصين لمصر
3- أجزاء من القمر الصناعى الجديد سيتم تجميعها فى الصين وتنقل إلى مصر بحرا
4- جزء كبير من القمر يتم تجميعه فى مركز تجميع الأقمار الصناعية بالتجمع الخامس
5-القمر سيستخدم فى خدمة المجالات البحثية ودراسة البيئة والتقاط صور حديثة لمصر
6- القمر يساهم فى عملية رصد التعديات على الأراضى الزراعية والزراعات المخالفة
7- القمر يشكل مكونا هاما لبرنامج الفضاء المصرى
8- القمر سينفذ مشروعا لتدريب الكوادر المصرية فى الصين
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