روسيا تكشف عن وصول مدمرات أمريكية إلى الخليج لشن ضربات ضد سوريا

كتب محمد جمال - وكالات

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، بأن المدمرة الأمريكية "يو أس أس سوليفان" وصلت إلى الخليج العربى محملة بـ 56 صاروخا من طراز كروز بهدف تنفيذ ضربة على سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف: "بهدف تنفيذ ضربة على سوريا وصلت المدمرة الأمريكية "يو أس أس سوليفان" إلى الخليج العربى محملة بـ 56 صاروخا من طراز كروز".

وأضاف: "كما وصلت القاذفة الاستراتيجية الأمريكية "В-1В" إلى قاعدة "العديد" فى قطر محملة بـ 24 صاروخا مجنحا من طراز "AGM-158 JASSM".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن "هيئة تحرير الشام" تعد لعمل استفزازى لاتهام دمشق باستخدام أسلحة كيماوية ضد السكان المدنيين فى محافظة أدلب السورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال ايجور كوناشنكوف (حسبما نقلت وكالة انباء /سبوتنيك/ الروسية):"وفقًا لمعلومات أكدتها بوقت واحد عدة مصادر مستقلة، فإن الجماعات الإرهابية "هيئة تحرير الشام" و"جبهة النصرة" تعدان لعمل استفزازى آخر لاتهام دمشق باستخدام أسلحة كيماوية ضد السكان المدنيين فى محافظة أدلب السورية".

وأضاف كوناشنكوف أن مجموعة خاصة من المسلحين المدربين من قبل الشركة العسكرية البريطانية الخاصة "أوليفا" تخطط لتمثيل عملية إنقاذ لضحايا هجمات كيماوية تقوم بتجهيزها فى إدلب على غرار "الخوذ البيضاء".