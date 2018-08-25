رئيس الرقابة المالية يمنح الترخيص لشركة تأجير تمويلى جديدة

كتب هانى الحوتى

وافق الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح الترخيص لشركة كايرو للتأجير التمويلى، لمزاولة نشاط التأجير التمويلى والقيد بسجل المؤجريين التمويليين تحت رقم 292 لسنة 2018.

ووصل إجمالى عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة ممن تزاول نشاط التأجير التمويلى 226 شركة حتى نهاية عام 2017، كما بلغت جملة التمويلات الممنوحة من خلال تلك الشركات حوالى 28.6 مليار جم بنهاية عام 2017 مقارنة بـ 21 مليار جم عام 2016 بمعدل نمو نسبته 36.2%، حيث وجهت منها نسبة 73.5% لتمويل اقتناء الأراضى والعقارات اللازمة للمشروعات الإنتاجية، والنسبة المتبقية وجهت لتمويل الآلات ومعدات الإنتاج.

ويُعد قطاع التأجير التمويلى من أبرز القطاعات نمواً حيث تضاعفت قيمة العقود ما يقرب من خمس مرات خلال الأربع سنوات الماضية، ومن المتوقع أن يواصل القطاع نموه بمعدلات كبيرة خاصة فى ظل إنشاء الهيئة للسجل الإلكترونى للضمانات المنقولة مما سوف يكون له أثر كبير على تيسير وتشجيع عمليات التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم صيغة التأجير التمويلى متناهى الصغر وفقاً لمشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم.