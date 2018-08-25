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السبت، 25 أغسطس 2018 10:59 ص
خالد صلاح
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حملة للنظافة والتجميل بمدينة أخميم بسوهاج

السبت، 25 أغسطس 2018 10:53 ص
حملة للنظافة والتجميل بمدينة أخميم بسوهاج جانب من حملة النظافة
سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم قد قامت بحملة للنظافة والتجميل استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، واستهدفت عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المدينة، وذلك فى اطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل وخاصة عقب الانتهاء من احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.                                                                  

وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمدينة أخميم، أن الوحدة المحلية قد قامت بتنفيذ حملة باستخدام معدات النظافة الخاصة بالوحدة، استهدفت منطقة مسجد أم هاشم وشارع البحر والمرشح ومحيط مسجد الصحابة وعدد من الميادين، حيث تم رفع القمامة من على جانبى الطرق، وإزالة الأتربة من الشوارع وغسيلها، ودهان الأعمدة والبلدورات وصيانة كشافات الإنارة، حفاظا على الوجه الحضارى والتاريخى اللائق لمدينة أخميم، مشيرا إلى استمرار حملات النظافة بجميع ميادين وشوارع المدينة والقرى التابعة .                                                                           

وشدد المحافظ فى بيان على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بجميع مدن وقرى المحافظة والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق وتقديم اعلى مستوى من الخدمات للمواطنين .

 

 

 


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