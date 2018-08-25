جامعة طنطا تنظم مؤتمرها الدولي "مصر تخترع".. سبتمبر المقبل‎

الغربية أحمد زيادة

أعلن الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئيس جامعة طنطا، بأن الجامعة سوف تنظم مؤتمرا دوليا عن الإبتكارات بعنوان "مصر تخترع" علي مدار ثلاثة أيام وذلك في الفترة من 23الي 25سبتمبر 2018.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف الرئيسي وراء عقد هذا المؤتمر هو دعم ونشر وتمكين ثقافة الإبتكار، خاصة لدي شباب المبتكرين، تحقيقا لاستراتيجية الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المبتكرين في حل التحديات المجتمعية ، وسوف يشارك في المؤتمر وفودا من دول صديقة عربية وأجنبية لعرض الابتكارات وإلقاء محاضرات متعلقة بموضوع المؤتمر.

وصرح الدكتور مصطفي الشيخ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، أن هذا المؤتمر يمثل أحد آليات قطاع الدراسات العليا بالتعاون مع مع نقابة المخترعين وباقي القطاعات في تهيئة المناخ ومنح الفرصة للمبتكرين لعرض ابتكاراتهم أمام الشركات والمصانع ورجال الأعمال والأكاديميين للوصول إلي الإبتكارات التي من الممكن تطبيقها.