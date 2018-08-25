تموين القليوبية تعلن استمرار إضافة المواليد على البطاقات غدا

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن مكاتب التموين المنتشرة بالمحافظة، والتى يبلغ عددها 68 مكتبا تموينيا، تواصل استقبال المواطنين لإضافة المواليد على البطاقات للأسبوع الثالث، ضمن قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى، لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها بالرقم 2.

وأكد "عرابى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى إضافة المواليد على البطاقات التموينية خلال الأسبوعين الأول والثانى إلى 45200 مواطن لإضافة 81500 مستفيد جديد.

وأوضح وكيل تموين القليوبية، أن مكاتب المحافظة تقدم جميع التسهيلات للمواطنين للانتهاء من عملية تقديم الأوراق للاستفادة من الخدمة، وتفعل جميع القرارات التى أعلنها وزير التموين للتسهيل على المستفيدين من قرار إضافة المواليد الجدد على البطاقات.