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تعيين سفير أفغانستان لدى أمريكا مستشارًا للأمن القومى للبلاد

السبت، 25 أغسطس 2018 08:25 م
تعيين سفير أفغانستان لدى أمريكا مستشارًا للأمن القومى للبلاد الرئيس الأفغانى أشرف غنى
كابول (أ ش أ)
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قرر الرئيس الأفغانى أشرف غنى تعيين سفير أفغانستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية حمد الله محب، مستشارًا للأمن القومى، خلفًا لمحمد حنيف أتمار الذى قدم استقالته فى وقت سابق وقبلها رئيس البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية هارون شاخنسورى - فى بيان أوردته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت، إنه تم قبول استقالة أتمار وتعيين محب خلفًا له، فيما لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن محب شغل سابقًا منصب سفير غير مقيم لدى المكسيك، وجمهورية الدومينيكان، والأرجنتين، وكولومبيا.

 


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