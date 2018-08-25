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تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

السبت، 25 أغسطس 2018 07:03 م
تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى جمبرى - أرشيفية
كتب عز النوبى
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بدأت وزارة الزراعة اليوم السبت، فى إطار خطتها لتطوير البحيرات المصرية واستكمالا لخطة الهيئة العامة للثروة السمكية، بتغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى فقط بدلا من البورى والبلطى بإلقاء 5 ملايين زريعة جمبرى فى البحيرة.
 
"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أسباب تغيير الزريعة.
 
  1. القضاء على طفيل الايذوبودا الذى تسبب فى نفوق أعداد كبيره من البورى والبلطى.
  2.  تغيير الزريعة جاء بعد تطهير البحيرة وبالتزامن مع إنشاء الحزام الآمن لها.
  3.  الهيئة العامة للثروة السمكية أنشأت حزاما آمنا وفلاتر ميكانيكية لتحسين جودة المياه وتقليل نسب التلوث وعودتها إلى سابق عهدها.
  4. الزريعة من إنتاج مفرخات مشروع بركة غليون بكفر الشيخ.
 
 

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