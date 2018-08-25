تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

كتب عز النوبى

بدأت وزارة الزراعة اليوم السبت، فى إطار خطتها لتطوير البحيرات المصرية واستكمالا لخطة الهيئة العامة للثروة السمكية، بتغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى فقط بدلا من البورى والبلطى بإلقاء 5 ملايين زريعة جمبرى فى البحيرة.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أسباب تغيير الزريعة.