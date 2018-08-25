تعافى شخصين من فيروس إيبولا فى الكونغو بعد تلقى علاج تجريبى

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزارة الصحة فى الكونغو الديمقراطية أعلنت تعافى اثنين من أصل أول عشرة أشخاص يتلقون علاجا تجريبيا لفيروس الإيبولا، وأنها تراقب الدور الذى يمكن أن يقوم بها هذا العلاج التجريبى فى محاربة تفشى الفيروس.

وذكرت الصحيفة - على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أن رئيس منظمة الصحة العالمية هنأ الحكومة الكنغولية على إتاحة عدة علاجات تجريبية لمواجهة تفشى فيروس الإيبولا، واصفا الأمر بـ "الأول من نوعه عالميا"، وبأنه "بارقة أمل للأشخاص الذين يعانون من المرض".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الشخصين المتعافين تلقوا علاجا يسمى (إم أى بى 114)، تم استخلاصه من جسم شخص متعاف من الإيبولا فى عام 1995.

وكانت الكونغو قد أعلنت إصابة 77 حالة بالإيبولا بينهم 39 حالة وفاة.