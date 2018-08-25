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ترامب ينتقد وزير العدل مجددا بسبب تحقيق مولر

السبت، 25 أغسطس 2018 07:59 م
ترامب ينتقد وزير العدل مجددا بسبب تحقيق مولر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)
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وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انتقادات جديدة لوزير العدل جيف سيشنز اليوم السبت، بعد أن دافع سيشنز عن نفسه فى مواجهة نقد حاد من الرئيس لأنه نأى بنفسه عن التحقيق فى مزاعم تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016.

وفى رد نادر على ترامب قال سيشنز يوم الخميس "توليت زمام الأمر فى وزارة العدل فى اليوم الذى أديت فيه اليمين لتولى المنصب، لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية ما دمت موجودا فى منصب وزير العدل".

ورد ترامب فى تغريدة اليوم السبت قال فيها إن سيشنز "لا يفهم ما يحدث تحت قيادته فى منصبه".

وتابع ترامب قائلا إن المحقق الخاص روبرت مولر الذى يقود التحقيق المتعلق بالتدخل الروسى شخص "مضطرب بشدة"، مضيفا أن "الفساد الحقيقى يمر دون محاسبة".

وكان سيشنز، وهو عضو سابق فى مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما، من أوائل الجمهوريين بالكونجرس الذين دعموا ترامب فى الانتخابات الرئاسية كما نفذ سياساته المتشددة حيال الهجرة بعد توليه منصب وزير العدل.

لكن ترامب انتقده مرارا بعد أن نحى نفسه عن التحقيق الخاص بالتدخل الروسي، ومن ذلك حين انتقده خلال مقابلة مسجلة مع فوكس نيوز قال فيها إن سيشنز "لم يُحكم أبدا زمام الأمور فى الوزارة".

وينفى ترامب أى تواطؤ مع موسكو ويصف تحقيق مولر بأنه حملة متعمدة ضده.

وتسبب احتدام الموقف بين الرئيس ووزير العدل فى إثارة تكهنات جديدة بشأن احتمال إقالة سيشنز.

 


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