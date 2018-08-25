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تحرير 588 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 25 أغسطس 2018 09:27 ص
تحرير 588 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية إزالة تعديات على الأراضى الزراعية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية، حمله مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية .

أسفرت الحملة عن تنفيذ 2 قرار إزالة فورية لتعدى بالبناء علي الأراضى الزراعية، بإجمالى قيراط و10 سهم بمساحة 250 متر تقريباً، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

كما شنت المديرية حملة مرورية مكبرة أسفرت عن ضبط 588 مخالفه متنوعة، شملت 77 حالة إنتظار خاطئ، تم رفعها بالونش، و40 سيارة بدون رخصه قيادة، 50 سيارة بدون رخصه تسيير، 3 توك توك بدون لوحات، 5 دراجات نارية بدون لوحات، 380 مخالفة على نموذج 125 مرور، وفى مجال ضبط السيارات المتروكة تم ضبط 10 سيارات .

وفى نفس السياق شنت المديرية حملة مرورية على كافة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتصدى لكافة صور المخالفات من مواقف عشوائية، وإنتظار خاطئ بدائرة المديرية، أسفرت عن تحرير مخالفة تقاضى أجرة زيادة عن التعريفة المقررة، و 8 مخالفات تحميل ركاب زيادة عن العدد المقرر داخل السيارة ، و 11 مخالفة موقف عشوائى

 

 


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