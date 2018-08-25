بسبب عزلتها.. قطر تطلب من إيران تنشيط خطوط الملاحة البحرية بينهما

وبحسب وكالة فارس الإيرانية قال المسئول الإيرانى إن قطر كانت قبل العقوبات، توفر بضائعها من الإمارات والسعودية، لكنها طلبت الآن زيادة الحركة الملاحية عبر الخطوط البحرية مع إيران لتعزيز التجارة بين البلدين.

وأكد أنه تم إبلاغ الجانب القطري إمكانية استخدام ميناء بوشهر لتنفيذ عمليات تصدير واستيراد البضائع، وعمليا تم تنفيذ جزء من هذه العمليات، حيث يجرى ترانزيت المنتجات الزراعية عبر ميناء بوشهر إلى ميناء حمد القطري.



ولفت مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، إلى نقل البضائع العابرة من تركيا ودول الجوار الأخرى إلى موانئ قطر باستخدام خطوط الملاحة من ميناء بوشهر الإيراني.