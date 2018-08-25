"المستشار الطبي" و"رئيس بعثة الحج" يتفقدان العيادات الطبية المصرية بمكة

مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

أعلنت البعثة الطبية للحج أن الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية، والدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، تفقدا العيادات الطبية المصرية، الموجودة بمقر إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة، بإجمالي 34 عيادة، وذلك بعد عودتها إلى العمل عقب انتهاء مناسك الحج.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية، أنه تم تشكيل 5 فرق للمرور على العيادات، حيث تم المرور على جميع العيادات الطبية الموجودة بمكة المكرمة، للتأكد من انضباط الأطباء وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتاً إلى أن العيادات تشهد إقبالا كبيراً، وخاصةً بعد انتهاء المناسك، مشيراً إلى زيارة الحجاج المترددين على العيادات الطبية في غرف نومهم للإطمئنان عليهم .

وأشار "قنديل" إلى تكثيف عمل الفريق الوقائي بالبعثة في الفنادق والعيادات الطبية، متضمناً عقد الندوات التثقيفية والتوعوية للحجاج للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية تجنب ضربات الشمس والإجهاد الحرارى فى ظل الارتفاع فى درجات الحرارة، بالإضافة إلى توزيع ماسكات ومطويات، مؤكداً عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم.

وكشف الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، عن استقبال عيادات البعثة حتى اليوم 72967 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 64159 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 5403 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت العيادة الطبية بالمشاعر على 3405 حالة مرضية.

وأضاف "شوقي" أنه دخلت 187 حالة إلى المستشفيات السعودية، وغادرت 144 حالة بعد تمام شفائها، وما زال 43 حالة تتلقى العلاج اللازم، لافتاً إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 33 حالة، وذلك بإجمالى 173 غسلة كلوية، كما أنه تلقت حالتين العلاج الكيماوي بإجمالي 3 جلسات كيماوى، مشيراً إلى أنه تم التنسيق الكامل مع المستشفيات السعودية ومنها الموجودة بالمشاعر لاستقبال مرضى الغسيل الكلوى ومرضى الأورام.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عودة العيادات الطبية إلى العمل بعد انتهاء مناسك الحج، لافتاً إلى أنها تعمل على مدار الـ 24 ساعة بكامل طاقتها، مشيراً إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لضيوف الرحمن على أكمل وجه حتى عودتهم إلى أرض الوطن.