المتهمون بخطف "طفل الشروق" ينكرون ارتكاب الجريمة خلال أول جلسات محاكمتهم

تواصل محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار لطيف سليمان، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بخطف "طفل الشروق"، وعقب تلاوة أمر إحالة المتهمين أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم.

وأضاف المستشار فايز ملك "جد" الطفل سامى هشام أن حفيده تعرض للضرب من المتهم الأول أثناء اختطافه، وطالب بتعديل الادعاء المدنى ورفعه بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد، وتنازل عن الادعاء المدنى ضد أبناء المتهمين سالم ومؤمن أبناء المتهم الأول طارق.

وفيما طالب عمر الجوجرى الدفاع الحاضر عن المتهمين الـ 6، 7، 8، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين إسلام عبد الغنى لكونه مريض بتبول لا إرادى، وتمسك بسماع أقوال الشهود.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم.

وترجع وقائع القضية إلى بلاغ من موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها بالحى الثالث باستخدام سيارة ملاكى، وقد أجرى الخاطفون اتصالات هاتفية بأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية نظير إطلاق سراحه.