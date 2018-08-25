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السبت، 25 أغسطس 2018 03:02 ص
خالد صلاح
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الكونغو تستبعد زعيم المعارضة بيمبا من قائمة مرشحى الرئاسة

السبت، 25 أغسطس 2018 03:00 ص
الكونغو تستبعد زعيم المعارضة بيمبا من قائمة مرشحى الرئاسة جان بيير بيمبا زعيم المعارضة فى الكونغو
كينشاسا (رويترز)
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استبعدت لجنة الانتخابات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، زعيم المعارضة جان بيير بيمبا، ورئيسين سابقين للوزراء من قائمة المرشحين، المسموح لهم بدخول الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى ديسمبر والتى نُشرت يوم الجمعة.

وكان بيمبا يعد أحد المرشحين الأوفر حظا لخلافة الرئيس الحالى جوزيف كابيلا، وعاد بيمبا وهو من أمراء الحرب السابقين إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا فى أغسطس لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة بعد أن قضى عشر سنوات فى السجن فى لاهاى بسبب إدانته بارتكاب جرائم حرب.

ويمكن الطعن فى قرار اللجنة قبل نشر القائمة النهائية للمرشحين فى سبتمبر.

 


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