القضاء الإيطالى يفتح تحقيقا بحق وزير الداخلية فى قضية المهاجرين العالقين

روما (أ ف ب)

فتح القضاء الإيطالى تحقيقا بحق وزير الداخلية ماتيو سالفينى بتهمة "احتجاز أشخاص وتوقيفات غير قانونية واستغلال السلطة" فى قضية المهاجرين العالقين على متن السفينة ديتشوتى، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإيطالية مساء السبت.

كذلك، استهدف التحقيق الذى فتحته نيابة أجريجنتى فى صقلية مدير مكتب سالفينى، على أن تتولاه نيابة باليرمو، كبرى مدن هذه الجزيرة فى جنوب إيطاليا، وفق المصدر نفسه.

ورست السفينة "ديتشوتى" فى مرفأ كاتانيا منذ ليل الاثنين، لكن الحكومة منعت 150 مهاجرا على متنها من مغادرتها فى ظل عدم التزام الاتحاد الأوروبى استقبال عدد منهم.

وفى وقت سابق السبت، استجوبت النيابة فى صقلية عددا من كبار المسؤولين فى وزارة الداخلية لتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر بمنع المهاجرين من مغادرة السفينة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.