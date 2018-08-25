القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، ضمت قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى، وفرع الأمن العام بالمنوفية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى بدائرة مركز قويسنا.

أسفرت الحملة عن ضبط المتهم "ع.ب.إ" 33 سنة عاطل مقيم قويسنا المحطة دائرة المركز السابق اتهامه فى قضية "سلاح" وبحوزته بندقية خرطوش و2 طلقة وكيلو من مخدر البانجو وهاتف محمول و530 جنيها، كما تم ضبط المتهم "ر.م.ع" 29 سنة عاطل مقيم قويسنا المحطة دائرة المركز، بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة و500 جرام من مخدر البانجو، و450 جنيها.

كما تمكنت الحملة من ضبط المتهم "م.ع.م" وشهرته "لولو" 25 سنة عاطل مقيم منشية دملو دائرة المركز، السابق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص" وبحوزته فرد خرطوش وطلقة و100 جرام من مخدر الحشيش، وهاتف محمول و110 جنيهات، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 57 محكوم عليه بإجمالى 103 أحكام جزئية و24 حكما مستأنفا .