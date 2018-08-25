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"العامة للجملة" تعلن عن طرح 16 طن بط مسكوفى خلال أيام العيد بالوجه البحرى

السبت، 25 أغسطس 2018 12:26 ص
"العامة للجملة" تعلن عن طرح 16 طن بط مسكوفى خلال أيام العيد بالوجه البحرى جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة
كتب مدحت وهبة
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أعلن جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح 16 طن بط مسكوفى مجمد، لتوفيره خلال أيام العيد بمنافذ وفروع الشركة بمحافطات الوجه البحرى، بسعر 34 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيع كيلو البط المسكوفى فى شمال سيناء بسعر 32 جنيها بدلا من 34 جنيها، بجانب طرح كميات كبيرة من الدواجن واللحوم الضأن السودانى المبردة، وكذلك اللحوم المجمدة والطازجة، إضافة إلى طرح الشركة المصرية لتجارة الجملة المنتجات فى محافظات الوجه القبلى.
 
وأضاف جمال الشرقاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بشأن توفير المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين، مع تكثيف طرح اللحوم والدواجن خلال أيام العيد  بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق  الأخرى.
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد توفير جميع السلع الغذائية خاصة منتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين طوال الأيام العيد فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك بنسبة من 40 إلى 50%، وأنه سيتم طرح لحوم طازجة وكذلك توفير أكثر من 2600 خراف حية للأضاحى بالمحافظات، إضافة إلى طرح لحوم وداوجن مجمدة بكميات كبيرة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، قائلا للمواطنين: "اطمنوا كل السلع موجودة وبكميات كبيرة ومفيش حاجة ناقصة"، كما أنه يتم العمل حاليا فى إنشاء المنافذ السلعية سواء من خلال مشروع جمعيتى أو تطوير المجمعات، وكذلك زيادة عدد السيارات المتحركة لطرح السلع فى الميادين العامة والمناطق التى لا يتواجد بها منافذ سلعية.
 

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العامة للجملة

جمال الشرقاوى

بط مسكوفى

عيد الاضحى

الوجه البحرى




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