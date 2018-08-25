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السبت، 25 أغسطس 2018 01:57 م
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الطيران الحربى العراقى يقصف مواقع لتنظيم داعش فى الموصل

السبت، 25 أغسطس 2018 01:04 م
الطيران الحربى العراقى يقصف مواقع لتنظيم داعش فى الموصل الموصل
أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى فى محافظة نينوى اليوم السبت بأن الطيران الحربى العراقى قصف مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة الموصل.

وقال المصدر ، حسبما ذكرت قناة (الإخبارية) العراقية ، : "إن طيران الجيش قصف مواقع لتنظيم داعش وأنفاقا تحت الأرض فى واد قرب قرية الأغر وزلحفة فى ناحية الشورة جنوب الموصل .. مضيفا : "إن القصف يأتى تمهيدا لشن عملية عسكرية فى المنطقة المذكورة لملاحقة ما تبقى من عناصر تنظيم داعش".

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق النصر على داعش فى الموصل واستعادة ثانى أكبر مدينة عراقية من قبضته.

 

 


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