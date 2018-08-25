السكة الحديد: تشغيل القطارات الإضافية الـ26 مستمر حتى نهاية الشهر

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن تشغيل القطارات الإضافية مستمر حتى نهاية الشهر الجارى، من أجل إعادة المسافرين من الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية، بعد قضائهم عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، وذلك بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة قررت تشغيل 26 قطارًا إضافيًا بجانب زيادة تركيب بعض قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى من خلال إضافة عربات علاوة لها، خلال الفترة من 15 حتى 31 أغسطس من أجل نقل المسافرين إلى الصعيد قبل العيد وإعادتهم مرة أخرى بعد قضاء العيد مع أسرهم.