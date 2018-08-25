video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 03:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد: تشغيل القطارات الإضافية الـ26 مستمر حتى نهاية الشهر

السبت، 25 أغسطس 2018 03:00 ص
السكة الحديد: تشغيل القطارات الإضافية الـ26 مستمر حتى نهاية الشهر أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن تشغيل القطارات الإضافية مستمر حتى نهاية الشهر الجارى، من أجل إعادة المسافرين من الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية، بعد قضائهم عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، وذلك بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى.

 

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة قررت تشغيل 26 قطارًا إضافيًا بجانب زيادة تركيب بعض قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى من خلال إضافة عربات علاوة لها، خلال الفترة من 15 حتى 31 أغسطس من أجل نقل المسافرين إلى الصعيد قبل العيد وإعادتهم مرة أخرى بعد قضاء العيد مع أسرهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على خطوط السكة الحديد الجديدة لنقل البضائع المخطط إنشاءها خلال 4 سنوات

رئيس "السكة الحديد" يحيل مسئولين للتحقيق خلال جولة تفتيش مفاجئة على العاملين

الاضحى

عيد الاضحى

العيد

السكه الحديد

اشرف رسلان




لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة