السفير الفلسطينى يندد بإلغاء واشنطن 200 مليون دولار من مساعداتها للفلسطينيين

أ.ف.ب

اعتبر السفير الفلسطينى فى واشنطن حسام زملط، الجمعة، أن قرار الولايات المتحدة إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، هو "ابتزاز سياسي" يثبت أن الإدارة الاميركية "معادية للسلام".

وقال زملط فى بيان إن "هذه الإدارة تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين فى فلسطين. بعد القدس والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتى هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين) نتانياهو المعادية للسلام"، مشددا على أن "استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسى لا ينفع".