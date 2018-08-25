الرئيس اليمنى: يجب تعزيز الإجراءات الأمنية فى العاصمة المؤقتة عدن

الرياض (أ ش أ)

طالب الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى بتعزيز الإجراءات الأمنية فى العاصمة المؤقتة عدن جنوبى البلاد؛ وذلك بعد نجاة قائد عسكرى رفيع من محاولة إغتيال.

وشدد الرئيس هادى على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية فى كافة المناطق التى تتكرر فيها أعمال التفجيرات والاختلالات الأمنية، بتعاون من قبل كافة الأجهزة المختصة لضبط الأمن.

ونقلت قناة (الحدث) الإخبارية ، مساء اليوم ، عن هادى " يجب تقديم مرتكبى تلك الأعمال الإرهابية للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع بما اقترفوه من جرم بحق الوطن والشعب وترويع الآمنين".

جاء ذلك خلال إتصال هاتفى أجراه الرئيس هادى بقائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد الركن سند عبد الله الرهوة للاطمئنان على صحته جراء تعرضه لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة فى عدن.