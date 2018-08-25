الرئيس الصينى يؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع العراق

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قال الرئيس الصينى "شى جين بينج" إنه يقدر بشدة تطور العلاقات الصينية العراقية، ويرغب فى تعزيز العمل مع الرئيس العراقى نحو مزيد من تطويرها، مؤكدا أهمية استغلال فرصة الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين لتعزيز الربط بين استراتيجيات التنمية فى إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، وتحقيق التعاون المفيد وتعميق الشراكة الاستراتيجية لصالح البلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال تبادل رسائل التهنئة بين الرئيس الصينى "شى جين بينغ" اليوم /السبت/ مع نظيره العراقى "فؤاد معصوم" بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وأضاف الرئيس الصينى –فى رسالته- إن الدولتين تتمتعان بقوة دفع فى تطوير العلاقات الثنائية، وتعززان التعاون فى مختلف المجالات من خلال الجهود المشتركة، مشيرا إلى أن الدولتين أعلنتا إقامة شراكة استراتيجية عام 2015 ما فتح فصلا جديدا فى الصداقة الصينية العراقية، وأتاح فرصا جديدة فى العلاقات الثنائية.



من جانبه، قال الرئيس العراقى "فؤاد معصوم" إن العراق والصين شهدا تطورا ملحوظا فى العلاقات الثنائية فى السنوات الأخيرة، وتقدما كبيرا فى التعاون الاقتصادى والتجارى، معربا عن رغبة بلاده فى توسيع العلاقات الثنائية بشكل شامل بما يعزز استفادة الشعبين ويدعم الأمن والسلام والتنمية فى البلدين والمنطقة.



فى سياق متصل، تبادل رئيس مجلس الدولة الصينى (رئيس الوزراء) "لى كه تشيانج" رسائل التهنئة مع نظيره العراقى "حيدر العبادي"، حيث أبدى استعداد الصين للعمل مع العراق لتدعيم الصداقة التقليدية بين البلدين بشكل مستمر، وتعميق التعاون المفيد للجانبين فى إطار البناء المشترك للحزام والطريق.



وأشار رئيس الوزراء العراقى إلى رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين باستمرار، ورفع مستوى التعاون، وتوسيع مجالات التعاون لتحقيق المصالح والتوقعات المشتركة.