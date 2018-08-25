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الدفع بـ 4سيارات إطفاء للسيطرة على حريق منزلين بالشرقية

السبت، 25 أغسطس 2018 08:39 م
الدفع بـ 4سيارات إطفاء للسيطرة على حريق منزلين بالشرقية سيارات إطفاء - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بعدد 4 سيارات إطفاء،  للسيطرة علي حريق نشب بمنزلين بمدينة الإبراهيمية، من قبل العشرات من الغجر بعد إصابة أحد أبنائهم علي يد أحد الأهالي بالإبراهيمية.
 
 
تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد حدوث مشاجرة بين  " عمرو ك" 22 سنة، من الغجر، و" الشبراوي م ال " من أبناء الإبراهيمية، لخلاف على شوى اللحمة بأحدى المحال بالإبراهيمية، وتطورت المشاجرة إلى قيام الثانى بإصابة الأول إصابات بالغة بسلاح بحوزته وتم نقله فى حالة حرجة للغاية.
 
وقامت أسرة المجنى عليه بالقيام بأعمال شغب، وإشعال النيران بمنزل المتهم ومنزل والده، فيما وصلت الأجهزة الأمنية إلي موقع المشاجرة والحريق للسيطرة علي الأوضاع.

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