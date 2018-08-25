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الجيش السورى يسيطر على مساحات جديدة بريف السويداء ويضيق الخناق على "داعش"

السبت، 25 أغسطس 2018 10:42 ص
الجيش السورى يسيطر على مساحات جديدة بريف السويداء ويضيق الخناق على "داعش" الجيش السورى
أ ش أ
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سيطرت وحدات من الجيش السورى والقوات الرديفة، اليوم السبت، على مساحات جديدة فى ريف السويداء، وذلك خلال تقدمها على أطراف تلول الصفا فى عمق بادية السويداء الشرقية مضيقة الخناق على من تبقى من عناصر تنظيم "داعش" المتحصنين ضمن الجروف الصخرية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات من الجيش والقوات الرديفة سيطرت على مساحات جديدة على محور قبر الشيخ حسين وأم مرزخ فى تلول الصفا بالريف الشرقى،  بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيى "داعش"، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين فى صفوف التنظيم، بينهم قناصون كانوا يستغلون الجروف الصخرية وتضاريسها المعقدة للتنقل والاختباء لمحاولة إعاقة تقدم الجيش.

وأوضحت (سانا) إلى أن وحدات الجيش حققت تقدما على محور (تل غانم) وقضت على العديد من إرهابيى التنظيم ودمرت لهم آليتين مزودتين برشاشات ثقيلة فى محيط الحاوى وخربة الحاوى،  مشيرة إلى أن الوحدات ضيقت الخناق على الإرهابيين بعد تثبيت نقاطها فى محيط تلول الصفا حيث يتم التعامل مع أى محاولات تسلل وفرار للإرهابيين خارج المنطقة بالأسلحة المناسبة.

 

 


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