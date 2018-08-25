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السبت، 25 أغسطس 2018 03:05 ص
خالد صلاح
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"البيئة" تدرس معالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامها بالمصانع

السبت، 25 أغسطس 2018 02:00 ص
"البيئة" تدرس معالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامها بالمصانع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن وزارة البيئة تدرس حاليًا معالجة مياه الصرف الصناعى للمصانع، وإعادة استخدامها مرة أخرى بها، وذلك لترشيد كميات المياه المستخدمة فى الصناعة، وفق خطة الدولة حاليًا لعدم إهدار المياه، مشيرًا إلى أنه جارى تطوير مكامير الفحم النباتى، ودعم المصانع لتوفيق أوضاعها بيئيًا، من خلال الإدارات المعنية، ويتم ذلك طوال العام.

 

وأوضح صلاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بعض الأماكن تواجه مشاكل بيئية أكبر من غيرها، ناتج عن عدم التزام بعض المصانع بها تمامًا، مضيفًا: وزارة البيئة تقدم دعمًا ماديًا من خلال منح وعقود واتفاقيات موقعة مع البنك المركزى، ووزارة التعاون الدولى، والبنوك الوطنية.

 

وأضاف: ويتم مراجعة تلك الصناعات التى تتسبب فى وجود مشاكل لمتابعة مراحل التطوير، وتحويل جزء من القرض فى نهاية الفترة إلى منحة لدعم الصناعة، وذلك فى مجالات الإنبعاثات الصناعية أو مياه الصرف المتولدة من المصانع.


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مياه الصرف الصحى

تلوث صناعى

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