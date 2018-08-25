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البابا تواضروس يستقبل 200 شاب من دول المهجر ويرحب بهم فى ملتقى الكنيسة

السبت، 25 أغسطس 2018 09:14 م
البابا تواضروس يستقبل 200 شاب من دول المهجر ويرحب بهم فى ملتقى الكنيسة البابا تواضروس
كتبت سارة علام
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كشف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة فكرت فى ملتقى الشباب العالمى الذى بدأ فعالياته اليوم، منذ أربع سنوات، وكانت متوقفة على التطبيق، وفى نوفمبر 2017 بدأنا ننفذ ونطبق فكرة الملتقى العالمى مضيفًا: "نورتوا مصر".

 

وأوضح البابا تواضروس خلال حفل افتتاح الملتقى، أن المعايير التى تمت على اساسها اختيار الشباب القبطى المشارك كانت تتوقف على العدد والسن وأن يكون لهم دورًا وخدمة فى الإيبارشية وعلى علم باللغة العربية، ووجهنا 200 دعوة خارج مصر. ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن برنامجا روحيا للشباب، يشمل عدة محاضرات وبعض الأنشطة الروحية والترفيهية.

 

وكانت إيبارشية ملبورن وتوابعها بأستراليا فتحت باب التقديم أمام شباب الإيبارشية، لمن يرغب بحضور أسبوع الشباب فى يناير الماضى، من قبل لجنة من الآباء الكهنة والخدام، حيث وضعت الإيبارشية شروطًا للمتقدمين، منها أن يجيد الإنجليزية بطلاقة وقادر على التواصل باللغة العربية وأن يكون خادمًا نشيطًا بالكنيسة، بالإضافة إلى خطاب تزكية من أب الاعتراف إلى شراء تذكرة السفر للقاهرة.

 

كما أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيلم ترويجى للسياحة المصرية خلال فعاليات ملتقى الشباب العالمى الذى انطلقت فعالياته اليوم بعنوان "نورت مصر".

 

ويشارك فى ملتقى الشباب العالمى حوالى 200 شاب من دول المهجر والكنائس القبطية التابعة للكنيسة المصرية تحت شعار "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

 

 


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الكنيسة القبطية

تواضروس

ملتقى الشباب العالمى




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