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"الأوقاف" تمنح تيسيرات خاصة لمراكز الثقافة الإسلامية بشمال سيناء

السبت، 25 أغسطس 2018 03:35 م
"الأوقاف" تمنح تيسيرات خاصة لمراكز الثقافة الإسلامية بشمال سيناء الدكتور محمد مختار جمعة
كتب إسماعيل رفعت
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قرر وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، اليوم السبت، منح تيسيرات خاصة للدراسة بالمراكز الثقافية الإسلامية بمحافظة شمال سيناء تشجيعًا على نشر الفكر الإسلامي الوسطى الصحيح.

وقالت وزارة الاوقاف فى بيان صحفى، إن التيسيرات تتمثل فى إعفاء جميع الدارسين بهذه المراكز من أي مصروفات دراسية ، وأن يشمل القبول للدراسة بهذه المراكز المؤهلات العليا والمتوسطة ، وعلى مديرية أوقاف شمال سيناء الإعلان عن ذلك في مقر مراكز الدراسة والإدارات الدعوية والمساجد الكبرى بالمحافظة.
 

 


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محمد مختار جمعة

وزير الاوقاف

المراكز الثقافية الاسلامية




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