إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة أسيوط

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى منذ قليل على طريق الخارجة اسيوط عند نقطة الكيلو 175 فى إتجاه مدينة أسيوط وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة اسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 175 مما أسفر عن إصابة كلا رأفت حسنى على 19 سنة ونعيمة حسين محمد 50 سنة من دار السلام القاهرة و3 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى النيابة للتحقيق .