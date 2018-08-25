إسكان الوادى الجديد يطرح 3 مناقصات لمشروعات خدمية بالمحافظة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد عن طرح 3 مناقصات لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز الفرافرة والداخلة والخارجة ضمن خطة المديرية لإستكمال المشروعات الخدمية على مستوى مراكز المحافظة والتى تضمنت إنشاء شبكة الصرف الصحى بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة وشبكة الصرف الصحى بقرية الموشية بمركز الداخلة وتنفيذ أرضيات انترلوك بمشربية غيث فى مدينة الخارجة .

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة فى بيان له أنه سيتم عقد لجان الاستفسارات اعتبارا من غد الأحد، حيث يتم سحب كراسات الشروط والمواصفات من مقر مديرية الإسكان بالمحافظة وتقدم العطاءات فى تمام الثانية عشر ظهرا فى اليوم المحدد للتقديم بنظام المظروفين المالى والفنى ويسدد التأمين المالى نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى لمدة 30 يوما .