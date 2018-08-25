إخلاء سبيل عاطلين مزقا وجه سيدة عاتبتهم على معاكسة ابنتها بالمعصرة

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بإخلاء سبيل عاطلين متهمين بتمزيق وجه سيدة بسبب معاتبتها لهم على معاكسة نجلتها، وذلك بعد تصالحهما.

وكان العقيد مجدى خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، تلقي بلاغا من مستشفى حلوان، يفيد وصول "ن.م" 47 سنة ربة ومقيمة بشارع الرمل المعصرة، مصابة بجرح قطعي بالوجه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتبين قيام كل من "م.ن" 32 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، و"ر.ش" 32 سنة عاطل ومقيم شارع رايل دائرة قسم حلوان، بالاعتداء على المجني عليها بسلاح أبيض "كتر" بسبب قيام المتهم الأول بمعاكسة نجلة الضحية وعندما عاتبته اعتدى عليها بمعاونة صديقه المتهم الثاني.

وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واصدرت قرارها السابق.