إجلاء 2000 شخص عقب ثوارن بركان فى بابوا غينيا الجديدة

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أعلن المركز الوطنى للكوارث فى بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت إجلاء ألفى شخص من جزيرة "مانام" عقب ثوارن بركان فى وقت مبكر اليوم.

ونقلت قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية عن مارتن موسى مدير المركز الوطنى للكوارث قوله" إن ثلاث قرى تقع مباشرة فى مسار تدفق الحمم البركانية، ما استدعى إجلاء السكان إلى مناطق أكثر آمنا.

ويقطن جزيرة "مانام"، التى يبلغ عرضها 10 كيلومترات فقط ويوجد بها أحد أكثر البراكين نشاطا، نحو 9 آلاف شخص.

وكان المرصد البركانى فى مدينة "رابول" قد أفاد ببدء ثوارن البركان فى نحو الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي)، مطلقا عمودا من الرماد البركانى بارتفاع 15 كيلومترا فوق سطح البحر.