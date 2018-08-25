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أسعار الذهب اليوم السبت 2018 ـ 8 ـ 25 فى مصر

السبت، 25 أغسطس 2018 01:05 م
أسعار الذهب اليوم السبت 2018 ـ 8 ـ 25 فى مصر الذهب
كتب ــ إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت2018 ـ 8 ـ 25 بعد تراجعها مساء أمس بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 602 جنيه، متأثرا بزيادة سعر أوقية الذهب عالميا والتى ارتفعت 14 دولارا لتصعد من 1192 دولار لتسجل حاليا 1206 دولار حتى الآن.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى:

 
عيار 18: 516 جنيها
عيار 21: 602 جنيه
عيار 24: 688 جنيها
الجنيه الذهب: 4816 جنيها
أوقية الذهب: 1206 دولارات
 
 
 
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.
 
أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى أخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.
 
 

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