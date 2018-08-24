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وزارة البيئة تحرر محاضر ضد مخالفى حرق قش الأرز وعقوبات مشددة حال تكرارها

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:02 ص
وزارة البيئة تحرر محاضر ضد مخالفى حرق قش الأرز وعقوبات مشددة حال تكرارها حرق قش الارز
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إنه بالتزامن مع موسم جمع قش الأرز، تجرى وزارة البيئة دورات للتفتيش بصفة دورية بالمحافظات، تضم ممثلين عن الأفرع الإقليمية للوزارة، وممثل لوزارة الزراعة، من 1 ظهرا، وحتى العاشرة مساء، نظرا لارتفاع معدلات حرق قش الأرز فى تلك الفترة.
 
وأضاف صلاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تحرير محاضر للمخالفين، وحارقى قش الأرز، ورفع الأمر للجهات القضائية لتحديد قيمة الغرامة، وفقا للمساحة التى تم حرقها، مؤكدا أنه فى حال تكرار مخالفة الحرق من أحد المزارعين الحاصلين على أحكام لمرة ثانية، يحصل على عقوبة مضاعفة، لارتكابه المخالفة مرة ثانية.
 
وأشار إلى أن الوزارة تقدم دعم مادى 50 جنيه للمتعهدين على الطن الواحد، ويتم التحفظ على تلك الكميات حتى نهاية الموسم، لافتا إلى أنه تم دعم المنظومة بـ200 مفرمة وأدوات كثيرة يتم تأجيرها، للسيطرة على كميات قش الأرز، وتعظيم الاستفادة والقيمة الاقتصادية من تلك المخلفات واستخدامها كعلف للحيوان.
 
وأكد أن الأفرع الإقليمية للوزارة، تعمل لقاءات دورية ويتوجهون إلى بيوت المزارعين لتوعيتهم بأضرار حرق قش الأرز، مشيرا إلى أن إجمالى كميات قش الأرز تبلغ حوالى مليون طن سيتم تجميعهم هذا الموسم، لوجود حوالى 840 ألف فدان من الأرز طبقا لقرار وزيرا الزراعة والرى، لافتا إلى أنه من المتوقع وجود زيادة 120 ألف طن إضافى لما يتم تجميعه، خاصة فى ظل وجود طلب على قش الأرز الآن لاستخدامه كبديل للعلف، مما يقلل من قيمة تربية الحيوانات، ويساهم بدوره فى تنمية الثروة الحيوانية.

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وزارة البيئة

قش الارز

حرق قش الارز

بديل علف




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