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ميليشيا الحوثى تفجر مدرسة بمدينة حجة اليمنية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:00 ص
ميليشيا الحوثى تفجر مدرسة بمدينة حجة اليمنية ميليشيا الحوثيين
كتب: محمد الأحمدى
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فجرت ميليشيا الحوثى الانقلابية، مدرسة الزبير بن العوام الثانوية المكونة من 12 فصلا دراسيا فى مدينة حيران شمالى غرب اليمن محافظة حجة.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا الحوثية فجرت مدرسة الزبير بن العوام بعد التهجير الإجبارى الذى فرضته الميليشيا على سكان قرية السادات قبيل تلقى هزائمها فى مركز مديرية حيران فى انتقام واضح من المدنيين.

وتواصل الميليشيا الانقلابية ممارسة جرائمها بحق سكان مديرية حيران وتمنع مرور المواد الغذائية اليهم من مديرية عبس منذ خمسة  أيام ويعيش السكان وضع صعب نتيجة منع ميليشيا الحوثى مرور المواد الغذائية للسكان وذلك فى عملية إجرامية ممنهجة بحق سكان المدينة وانتهاك واضح للقوانين الدولية الإنسانية.

 


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